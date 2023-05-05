Çig Süt Üretimi, 2022'de Yüzde 7,1 Geriledi, Manda Sütü Üretimindeki Düşüş Yüzde 31,2'ye Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında Türkiye genelinde çiğ süt üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında geriledi. Manda sütü üretiminde ise dramatik bir düşüş yaşandı. Geçen yıl manda sütü üretimi yüzde 31,2 oranında geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında Türkiye genelinde çiğ süt üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında geriledi. Manda sütü üretiminde ise dramatik bir düşüş yaşandı. Geçen yıl manda sütü üretimi yüzde 31,2 oranında geriledi.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin çiğ süt üretimi istatistiklerini yayınladı. Çiğ süt üretim istatistikleri 2020 yılından itibaren Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde ediliyor. Buna göre, 2021 yılında 23 milyon 200 bin 306 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2022 yılında yüzde 7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu. Bir önceki yıla göre keçi sütü üretimi yüzde 13,2, inek sütü üretimi yüzde 6,8 ve koyun sütü üretimi yüzde 6,7 azaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin de balla karıştırarak tükettiğini ilan ederek, vatandaşların da kullanmasını önerdiği manda sütü üretimi ise geçen yıl sert düşüş gösterdi. Geçen yıl manda sütü üretimi yüzde 31,2 oranında geriledi.

Çiğ süt üretiminin 2022 yılında yüzde 92,3'ünü inek sütü, yüzde 4,9'unu koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

Çiğ süt üretimindeki düşüş, besicinin maaliyetlerini karşılayacak bir gelir elde edememesi nedeniyle hayvanlarını kesime göndermesi, hatta çiftliklerini bir bir kapatmasından kaynaklanıyor.

ANKA HABER AJANSI GÜNDEME TAŞIMIŞTI

ANKA Haber Ajansı 2022 yılında özellikle manda üreticilerinin yaşadığı zorlukları yaptığı haberlerle gündeme getirmişti. Manda yetiştiriciliği açısından Türkiye'de ve dünyada önemli bir yere sahip olan İstanbul'da manda yetiştiricileri mera alanlarının daralması ve girdi maliyetlerinin artışına dayanamadıklarını için mandalarını sattıklarını söylemişti.

Silivri'nin Danamandıra Mahallesi'nde yaşayan Cihat Erdoğan (70), 3 kuşaktan beri manda yetiştiriciliği yaptıklarını belirterek "Doğduk manda vardı, öleceğiz yine manda var; şu şartlara dayanamadık" diyerek bütün mandalarını geçen 15 Mayıs 2022'de sattıklarını anlatmıştı.

"MAZOT VE GÜBRE FİYATLARI DA EKLENİNCE SIKINTI YAŞADIK"

Arnavutköy'de 3 kuşak bu işi yapan Sezai Ural (55), "Tabii ister istemez mali olarak bizi etkiledi ama tarım ve hayvancılığı beraber yürüttüğümüz için mevcut olan işletmemizdeki, hayvanın mubayaa döneminde çıkarmamız gereken yem ve otumuzu çıkarttığımız için daha az etkilendik. Bizi etkileyen mazot ve gübre fiyatları da üstüne eklenince biraz o konuda sıkıntı yaşadık. Orta ölçekli işletmeler olduğumuzdan dolayı küçük krizlerde kriz yönetimini başarabiliyoruz" bilgisini paylaşmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZEL BİR KARIŞIMIN TARİFİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokatlı çiftçilerle sohbet ederken uyumadan önce tükettiği özel bir karışımın tarifini vermişti. Erdoğan, "Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum her akşam yatarken; manda yoğurdu -manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir- onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz, çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Şifa" demişti.

MANDA ÜRETİCİSİ CUMHURBAŞKANI'NDAN DESTEK BEKLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Tekirdağ'da manda besiciliği yapan Evren Durak, Medine hurmalı, kestane ballı ve yulaflı manda yoğurdu tarifi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Manda üreticisi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'ndan destek bekliyoruz. Ürettiklerimizi satmakta güçlük çekiyoruz" diye seslenmişti.

Mart 2022'de kilosu 35 lira olan manda yoğurdu2023 mayıs ayında yüzde 190 liraya dayandı.