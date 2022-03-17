Çığ riskine rağmen 5 metre karla zorlu mücadele

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolları açılıyor. Çığ tehlikesi olan ve yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yollarda, İl Özel İdaresi ekiplerinin mesaisi aralıksız sürüyor.

Kentte mart ayında etkisini yoğun olarak gösteren kar yağışı nedeniyle köy ve mezra yolları, yeniden ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri de kar temizleme çalışması başlattı. Birçok köy ve mezra yolundaki kar engelini ortadan kaldıran ekipler, 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda, zorlu mesaisine devam ediyor.