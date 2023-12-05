Çiğ köfteci dükkanında çocukları depoya kilitlediği iddia edilen işletmeci baba ve oğullarına hapis cezası

Şişli'deki bir çiğ köfteci dükkanındaki müşterileri rahatsız ettiklerini öne sürdükleri 3 çocuğu zorla depoya kilitlediği gerekçesiyle yargılanan işletmeci baba ile 2 oğluna 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Şişli'deki bir çiğ köfteci dükkanındaki müşterileri rahatsız ettiklerini öne sürdükleri 3 çocuğu zorla depoya kilitlediği gerekçesiyle yargılanan işletmeci baba ile 2 oğluna "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile müşteki avukatı katıldı.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Yusuf Eren İnanır, Yakup İnanır ve Erol İnanır'ı "birden fazla kişiyle birlikte cebir ve şiddet kullanarak çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, F.E. (16), M.T.K (15), E.O. (16) "mağdur", aileleri ise "müşteki" sıfatıyla yer almıştı.

Sanıklar Erol İnanır ile oğulları Yakup ve Yusuf Eren İnanır'ın Şişli'deki bir çiğ köfte dükkanını işlettikleri aktarılan iddianamede, sanıkların, iş yerine "torpil" diye tabir edilen oyuncak patlayıcı madde, soğan ve patates atarak müşterilere rahatsızlık verdiklerini öne sürdükleri çocukları 28 Nisan'da iş yerinin önünde yakaladıkları ifade edilmişti.

İddianamede, sanıkların, çocuklardan M.T.K'ye tokat attıkları, diğer mağdurları ise itip kakarak iş yerinin altında bulunan depo bölümüne götürdükleri anlatılarak, deponun kapısı ve ışıklarını kapatan sanıkların mağdurların aileleri ve polis ekipleri gelene kadar depoda tuttukları belirtilmişti.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip cebir kullanarak olay tarihinde yaşları 18'den küçük olan mağdurları iş yeri deposuna kapattıkları ifade edilen iddianamede, 3 sanığın da "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte cebir ve şiddet kullanarak çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5'er yıldan 24 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.