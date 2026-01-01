Haberler

Çatak'ta çığ düşen evde yaralanan kadın öldü; 20 ev tahliye edildi

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşen evde yaralı olarak çıkarılan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Evin bulunduğu mahalledeki evler risk nedeniyle boşaltılırken, 113 kişi tahliye edildi.

KURTARILAMADI

Van'ın Çatak ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde üzerine çığ düşen evden ekiplerin çalışmasıyla 2 saat sonra yaralı olarak çıkarılıp Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülnaz Bitik (61), doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Mahallede bulunan evler risk nedeniyle boşaltılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar bölgede 113 kişi tahliye edildi. Vatandaşlar ilçedeki çeşitli yurt ve pansiyonlara yerleştiriliyor. Ayrıca Çatak'ta İlçe Kaymakamı Kadir Kılıç başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Haber: Sedat GÜMÜŞ/ÇATAK (Van),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

