Çatak'ta çığ düşen evde yaralanan kadın öldü; 20 ev tahliye edildi

KURTARILAMADI

Van'ın Çatak ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde üzerine çığ düşen evden ekiplerin çalışmasıyla 2 saat sonra yaralı olarak çıkarılıp Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülnaz Bitik (61), doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Mahallede bulunan evler risk nedeniyle boşaltılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar bölgede 113 kişi tahliye edildi. Vatandaşlar ilçedeki çeşitli yurt ve pansiyonlara yerleştiriliyor. Ayrıca Çatak'ta İlçe Kaymakamı Kadir Kılıç başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Haber: Sedat GÜMÜŞ/ÇATAK (Van),