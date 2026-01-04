Şırnak'ta yola ve eve çığ düştü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşen bir evde mahsur kalan 5 kişi, İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
ÇIĞ DÜŞEN EVDEKİ 5 KİŞİ KURTARILDI
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyündeki bir eve de çığ düştü. Evin çevresi kar yığınlarıyla kaplandı. İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla evde mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak güvenli bir alana yerleştirildi. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca, bölgede içinde kimse bulunmayan park halindeki bir aracın da şarampole devrildiği kaydedildi.
Haber ve Görüntü: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK
