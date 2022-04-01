Çığ altından kurtarılan İtalyan kayakçı: 45 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşadım

VAN (DHA) - VAN'da Başet Dağı'na çıkarken çığ düşmesiyle kar altında İtalyan kayakçıların üzerine ışının ardından kayakçılar, kendilerine yardım eden jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. Olayda yaralanan Paola Favero (61), 45 yıldır kayak yaptığını ve ilk defa böyle bir olay yaşadığını belirterek, "Çığ altında kaldım ve daha sonrasını hatırlamıyorum. Çıkarılıp helikopterle götürülmemi ve sonraki süreci hatırlıyorum. Tedavim tamamlandıktan sonra hastaneden çıktım. Kısa sürede bize ulaşan ekiplere ve herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gürpınar ilçesindeki Başet Dağı'na 2 Türk rehber eşliğinde çıkan 12 İtalyan kayakçının dönüşü sırasında çığ düştü. 4 İtalyan kayakçı çığ altında kaldı. Üzerlerinde takip cihazı olan kayakçılardan 3'ünde herhangi bir sorun yaşanmazken, Paola Favero ise yaralandı. Rehberlerin ihbarıyla Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı helikopteriyle AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye gidip İtalyan kayakçıyı aldı. İlk müdahalesi helikopterde yapılan Favero, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer kayakçılar da minibüsle Van'a getirildi.