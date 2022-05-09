ÇIĞ ALTINDA KALAN İRANLININ CESEDİ BULUNDU, 2 KUZEN ARANIYOR - Haberler

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ÇIĞ ALTINDA KALAN İRANLININ CESEDİ BULUNDU, 2 KUZEN ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Tanyolu mezrası kırsalında ocak ayında çığ altında kalan İran uyruklu Barzan Mihendi'nin cenazesi, pancar toplamaya giden köylüler tarafından bulundu.

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Tanyolu mezrası kırsalında ocak ayında çığ altında kalan İran uyruklu Barzan Mihendi'nin cenazesi, pancar toplamaya giden köylüler tarafından bulundu. Amca çocukları olan Eshed Seydaniferd ve Behlül Seydaniferd'iyi arama çalışmaları ise sürüyor.

İran uyruklu Barzan Mihendi, kuzenleri Eshed Seydaniferd ve Behlül Seydaniferd, 12 Ocak'ta Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyü Tanyolu mezrasından kaçak yollarla ülkelerine dönmek isterken çığ altında kaldı. Kar yağını altında kalan Barzan Mihendi'nin cenazesi 2 gün önce bölgeye pancar toplamaya giden köylüler tarafından bulundu. Jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, çığ altında kalan Mihendi'nin cenazesini çıkartarak otopsi yapılmak üzere Hakkari'ye gönderdi.

Amca çocukları olan Eshed Seydaniferd ve Behlül Seydaniferd için de AFAD, İl Özel İdaresi, belediye ekipleri, jandarma, güvenlik korucuları ve köy sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Zorlu arazi şartlarında çok sayıda kişinin katıldığı arama çalışmalarında bir iş makinesi de kullanılıyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelerek çalışmları izledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma, Hakkari, Ocak, İran, Güncel, Haberler

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