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Çiftlikten 100 tavuk çalan 2 şüpheli yakalandı

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Çiftlikten 100 tavuk çalan 2 şüpheli yakalandı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde çiftlikten 100 tavuk çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde çiftlikten 100 tavuk çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

?Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Sürmeli köyünde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikten 100 tavuğun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tavukları çalan şüphelilerin K.E. ve M.E. olduğu tespit edildi. Tavukları çuvallara koyduktan sonra hafif ticari araca yükleyerek çalan şüphelilerin jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tavuklar sahibine teslim edildi.

Şüpheliler K.E. ile M.E. jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Mudurnu Güncel Haberler

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