Çiftlikköy'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiftlikköy'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Çiftlikköy'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Sahil Mahallesi Okul Sokak'taki bir binanın 5'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye ekipler, alevlere müdahale etti.

Bu sırada bir itfaiye eri, dumandan etkilenen kişiyi sırtına alıp dışarı çıkardı. Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Çiftlikköy, İtfaiye, Yalova, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title