Manisa'da orman yanında bulunan bir çiftlikte çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında çiftlikte bulunan hayvanlar kurtarılırken, ormana sıçraması da engellendi.

Çiftlik yangını ormana sıçramadan söndürüldü

MANİSA - Manisa'da orman yanında bulunan bir çiftlikte çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında çiftlikte bulunan hayvanlar kurtarılırken, ormana sıçraması da engellendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Yunusemre ilçesi Yukarı Kayapınar Mahallesinde ormanlık alanda bulunan çiftlikteki yangına müdahale etti. Çiftlikte bulunan saman balyaları yanarken çok sayıda büyükbaş hayvan zarar görmeden kurtarıldı. Yangını kısa sürede müdahale ederek söndüren ekipler yangının ormana sıçramasını da engellemiş oldu.