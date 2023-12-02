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Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Gönüllü İşletmelere 1000 TL Katılım Desteği

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ ile Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dahil olan tarımsal işletmelere 2023 yılı için 1000 lira katılım desteği sağlanacak.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü dahil olan tarımsal işletmelere 2023 yılı için 1000 lira katılım desteği sağlanacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Primi Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ÇMVA sisteminin yürütüldüğü 69 ilde gönüllü olarak sisteme katılan 6 bin işletmeye 2023 için yapılacak katılım primi desteği ödemesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre ödemeler, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini veri toplayıcılarla paylaşan ve bu bilgileri sisteme kaydedilen tarımsal işletmelere yapılacak.

Tarımsal işletmelere, işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2023 için 1000 lira katılım primi desteği verilecek.

ÇMVA katılım primi desteği ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftlik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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