Çiftlik evindeki saldırıda çoban öldürüldü, çiftlik sahibi tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde çiftlik evinde çalışan Türkmenistan uyruklu çoban Nobat Geldi'nin öldürülüp, 1 çalışanın tüfekle yaralandığı ve çiftliğin sahibi Nuri Demirel'in (41) darbedildiği baskınla ilgili kimlikleri belirlenen saldırganlar Furkan A. (26) ve kuzeni Batuhan A.'nın (25) yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Çiftlik evinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ile hap bulunması üzerine ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen çiftlik sahibi Demirel, tutuklandı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde çiftlik evinde çalışan Türkmenistan uyruklu çoban Nobat Geldi'nin öldürülüp, 1 çalışanın tüfekle yaralandığı ve çiftliğin sahibi Nuri Demirel'in (41) darbedildiği baskınla ilgili kimlikleri belirlenen saldırganlar Furkan A. (26) ve kuzeni Batuhan A.'nın (25) yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Çiftlik evinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ile hap bulunması üzerine ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen çiftlik sahibi Demirel, tutuklandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Nuri Demirel'e ait çiftlik evinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Furkan A. ve amcasının oğlu Batuhan A. tarafından Nuri Demirel'e ait çiftlik evine silahlı baskın düzenlendi. Olayda tüfekle vurulan çiftlik çalışanlarından Türkmenistan asıllı çoban Nobat Geldi yaşamını yitirirken, Semih Ürkmezer ise yaralandı. Saldırgan iki kuzen yaralı olduğu halde Ürkmezer'i kadın arkadaşı Aleyna K.'nın (20) önünde derbetti. Ardından çiftlik evine çağırdıkları sahibi Demirel'i darbettiler.

SALDIRGANLARDAN KURTULUP DAĞLIK ALANA GİZLENDİ

Saldırganların bir anlık dalgınlığından yararlanarak dağlık alana kaçan Nuri Demirel, yakınlarına durumu bildirerek yardım talebinde bulundu. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Demirel'in yakınları ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bunun üzerine jandarma ve sağlık ekipleri çiftlik evine yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nobat Geldi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Semih Ürkmezer ile gizlendiği dağlık alanda jandarma tarafından bulunan Nuri Demirel ise ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirel, tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Ürkmezer'i ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ÇİFTLİK EVİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Jandarma tarafından çiftlik evinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay sırasında çiftlikte bulunan Aleyna K. ile çiftlik evinin sahibi Nuri Demirel'in ifadelerine başvuruldu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Demirel, tutuklandı. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren Furkan A. ve kuzeni Batuhan A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

'GECE KARANLIĞINDA BİRBİRLERİNİN YÜZÜNÜ SEÇEMEMİŞLER'

Çiftlik sahibi Nuri Demirel'in kardeşi Çağdaş Demirel (34), yaşanan olayın gecenin karanlığında tarafların birbirlerini tanıyamamasından kaynaklandığını öne sürerek, Çiftlik, ağabeyim Nuri'nin. Furkan ile Batuhan gece yarısı sarhoş olarak gelmişler. Bu sırada ana kapıya yaklaşık 500 metre kadar mesafedeki çiftlik evinde bulunan Semih, gelen 2 kişiyi tanımamış. Zorla içeri girmeye çalıştıklarını zannedip, uyarı için iki el havaya ateş etmiş. Normalde birbirlerini tanıyorlar. Ancak gece karanlığında yüzlerini seçememişler. Bu sırada kapıya koşan çoban Nobat Geldi, Furkan ve Batuhan'ın ateş etmesi sonucu boğazından vurulmuş. Furkan ile Batuhan, daha sonra içeri girip, Semih'i darbetmiş. Bu sırada Semih'in kız arkadaş Aleyna K. da orada. Ardından ağabeyimi arayıp çağırmışlar. Onu da darbetmişler. Ağabeyim, ellerinden kurtulup bizi aradı. Durumu jandarmaya bildirdik diye konuştu. Soruşturma sürdürülüyor.