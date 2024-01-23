Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın cezaevinde zayıfladı

ÇİFTLİK Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. 20 gün önce çekilen fotoğrafta oldukça zayıfladığı görülen Aydın'ın 110 kilodan 80 kilograma düştüğü öğrenildi.

29 aydır Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Aydın'ın hem spor hem de diyet yaptığı belirtildi. Aydın'ın avukatı Mehmet Keske, "Müvekkilim yargılanmış olduğu davada şikayetçilerin zararlarının bilirkişi raporlarına göre 70 milyon 514 bin TL olduğu tespit edilmiştir. Bu zararları karşılayacak şirketlerin birçok mal varlığı vardır. Aslında müvekkilimin dolandırmak kastı ile hareket etmediği sabittir. Müvekkilim Mehmet Aydın'ın sahip olduğu şirketlerin mal varlığı çok yüksektir" bilgisini verdi.