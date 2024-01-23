Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın cezaevinde kilo verdi

ÇİFTLİK Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. 29 aydır Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Aydın'ın 30 kilogram verdiği öğrenildi. Aydın'ın avukatı Mehmet Keske yazılı açıklama yaptı. Keske, "Müvekkilim yargılanmış olduğu davada şikayetçilerin zararlarının bilirkişi raporlarına göre 70 milyon 514 bin TL olduğu tespit edilmiştir. Bu zararları karşılayacak şirketlerin birçok mal varlığı vardır. Aslında müvekkilimin dolandırmak kastı ile hareket etmediği sabittir. Müvekkilim Mehmet Aydın'ın sahip olduğu şirketlerin mal varlığı çok yüksektir" bilgisini verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel