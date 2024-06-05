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Çiftlik Bank benzeri sistemle para toplayan 42 sanık beraat etti

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Kayseri'de faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla yargılanan 42 sanık, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucunda şirketin banka hesapları bloke edilmiş ve dava açılmıştı.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla yargılanan 42 sanık beraat etti.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İ.K'nin de aralarında bulunduğu bazı sanıkların çeşitli suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ise savunmalarında, suçlamaları redderek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuksuz yargılanan 43 sanığın 42'sinin delil yetersizliğinden beraatine, hayatını kaybeden sanık Y.K. hakkındaki dosyasının da düşürülmesine hükmetti.

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine söz konusu firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuş, firmanın yöneticisi İ.K. ile 42 firma çalışanı ve üyesi hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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