ÇİFTLERİN 'EVET' DEMESİNİN MALİYETİ 2 KATINA ÇIKTI

Ramazan ayının bitimiyle birlikte, düğün sezonu da açılmış olacak. Çeyiz, beyaz eşya, mobilya, gelinlik, damatlık gibi birçok detayın ardından, davetlilerini düğün organizasyonuyla karşılamak isteyen çiftlere kötü haber mekan sahiplerinden geldi. Kır düğünü, düğün salonu, otel gibi mekanlarda fiyatlar geçen yıla oranla neredeyse yüzde 100 arttı. Kokteylle düğün yapmak isteyenler salonlarda 30 bin lira, kır düğünü mekanlarında ise minimum 70 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda kalırken; 200 kişilik yemekli bir düğünün maliyeti düğün salonunda 80 bin lirayı, kır düğünü mekanlarında minimum 140 bin lirayı, otellerde ise kişi başı minimum 180 Euro'yu buluyor. İşletme sahipleri ise fiyat artışına sebep olarak, maliyet artışlarını gösteriyor.

"DÜĞÜN SALONUNDA 30 BİN İSTEDİĞİMİZDE NİKAHA YÖNELİYORLAR"

MANZARAYA KARŞI FİYAT FARKI KİŞİ BAŞI 30 EURO

Sarıyer'deki bir kır düğünü mekanının işletmecisi Ahmet Şahin de, "Bu sezonun çiftleri geçen sezondan yerleri tutmaya başladı. 28 bin liradan fiyatlar başlar, 90 bin liraya kadar çıkar. Kişi sayısı artarsa fiyat artar, yemekli olursa fiyat 140 ila 200 bin lira arasında değişiyor. Kurulum, sistem her şey bize ait. 28 bin lira hafta içi akşam ve kokteylli. En değerli akşam cumartesi akşamları oluyor. Cumartesi akşamı maliyet 70 bin kokteylli, yemekle birlikte 40 bin daha eklenir. 110 bin liraya gelmiş olur. Geçen sene ile bu sene arasında fazla zam yapamadık çünkü insanlar bu fiyatları kaldıramazdı. Geçen sene bir koli peçeteyi 70 liraya alıyorduk, şimdi 200 liradan alıyoruz. 40 bin liralık bir programı 89 bin liraya veriyoruz. Geçen seneye göre piyasa daha durgun" dedi.