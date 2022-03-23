Çifte kuzen cinayeti sanıklarına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

SAVAŞTEPE, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da kaybolmalarından 44 gün sonra cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayeti davasında savcı, mütalaasını verdi. 4 sanık için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2'şer kez 20'şer yıl hapis cezası istendi.

Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula giderken ortadan kaybolan, Büşra Karabacak ve kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın 44 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz yargılanan Y.E. ile A.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Savcılık tarafından mütalaanın verildiği duruşmada, kuzenler Büşra ve Tuğçe için ayrı ayrı olmak üzere her sanık için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ayrıca çocukların alıkoyulması ve kendini savunmaktan yoksun kişilerin alıkoyulması nedeniyle 2'şer kez 20'şer yıl hapis cezası istendi.

Karabacak ve Yıldırım aileleri ise mahkemeden çıkacak kararı beklediklerini söyledi.