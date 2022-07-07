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Son dakika haber... Çifte cinayetin zanlısı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Çifte cinayetin zanlısı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAKIRKÖY'de avukat Servet Bakırtaş ve müvekkili Öznur Tufan'ı tabancayla vurarak öldüren şüpheli Abdullah Türkoğlu, maktül Bakırtaş'a karşı "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" maktül Tufan'a karşı da "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

BAKIRKÖY'de avukat Servet Bakırtaş ve müvekkili Öznur Tufan'ı tabancayla vurarak öldüren şüpheli Abdullah Türkoğlu, maktül Bakırtaş'a karşı "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" maktül Tufan'a karşı da "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Hakkında 2014 yılında açılan 930 bin liralık tazminat davasını geri çekmedikleri gerekçesiyle avukat Servet Bakırtaş ve davayı açan Öznur Tufan'ı öldürdükten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Abdullah Türkoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Türkoğlu, cumhuriyet savcılığında poliste verdiği ifadeyi tekrar etti. Türkoğlu, ifadesi alındıktan sonra maktül Bakırtaş'a karşı "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" maktül Tufan'a karşı da "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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