Çiftçiyi elektrik çarptı: Elektrik üreten barajın kapakları açıldı, yüzlerce dönüm araziyi su bastı

Ekinleri zarar gören çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde elektrik üretimi yapılan barajın su kapasitesi dolunca kapakları açıldı. Barajdan akan tonlarca su Zamantı Irmağı'nın debisini yükseltince su basan yüzlerce dönüm ekili alan zarar gördü.

İlçede bulunan ve bir şirket tarafından elektrik üretimi yapılan Bahçecik Barajı'nın su kapasitesi arttı. Su kanal aracılığı ile Sarımsaklı Barajı'na verilmeyince elektrik üretiminin artırılması için kapakları açıldı. Barajdan çıkan sular da, 7 mahalleden geçen Zamantı Irmağı'nın debisini yükseltince ırmağın kenarında bulunan ve mısır, pancar, patates gibi ürünlerin ekili bulunduğu arazileri su bastı. Diz kapağı boyuna ulaşan su seviyesi, ürünlere de zarar verdi.

"Buradaki bütün girdiler çiftçimizin cebinden gidecek"

Ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret eden Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Mesut Mucuk, "Buradaki görüntüleri görünce vicdanımız sızladı. Üretmek gerçekten çok zor. Emek istiyor, alın teri istiyor. Bizde çiftçi kardeşlerimizin mağduriyetini nasıl gideririz diye hep birlikte toplandık ve istişare ettik. Devletimiz her zaman güçlüdür. 3-4 kişinin yaptığı bir yanlışı devletimize yüklemenin bir anlamı yok. Burada DSİ sorumluluk almalıdır. Biz 2 yıl önce çiftçi kardeşlerimizle gittik ırmak yatağında ıslah çalışması yaptık. Bahçelik Barajının çıkışından itibaren ıslah çalışması yaptığımız bölgelerde taşkın olmadı. Islah çalışmasının bittiği yerden itibaren ırmak yatağında taşkınlar oldu. Taşkınlar sonucunda da pancar, patates gibi ekili alanlara büyük zarar verdi. Buradaki bütün girdiler çiftçimizin cebinden gidecek. DSİ'deki görevliler sahada yaşanan olumsuzlukları bir üstüne aktarmadığından dolayı burada yapılacak olan işlem yapılmıyor. Burada dere yatağı dolu olduğundan dolayı su debisi yüksek olduğu zaman barajdan da suyu fazla bıraktıkları zaman ırmak yatağı almadığı için ırmak kenarındaki bütün araziler su altında kalıyor. Su altında kalan mahsulde çürür. Burada da verim alamazsın" ifadelerini kullandı.

"Bu sorunun giderilmesini istiyoruz"

Çiftçi Bülent Duran da, "Irmak yatağı üzerinde benimde büyük bir arazim var. Özellikle bahar ayında barajdan suyun fazla bırakıldığı dönemlerde arazilerimizde su baskını oluyor. Bundan dolayı da ürünlerimizde verim kaybı oluyor ve sıkıntı yaşıyoruz. DSİ ile karşı karşıya geliyoruz. Şuanda da mağdur durumdayız. Bu sorunun biran önce çözüme kavuşmasını istiyoruz. Buraya ürün ekiyoruz ve ürün kaybolunca canımız yanıyor. Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

"Ürünlere attığımız gübreler ırmak baskınıyla gitti, ürünlerimiz çürüdü"

Bölge çiftçilerinden Hakkı Metin ise "Su baskınından en fazla zarar görenlerden birisiyim. Biz bu bölgede genelde pancar ekiciliği yapıyoruz. Zamanı geldiği için ürünlerimizin üst gübrelemelerini yaptık. Attığımız gübreler ırmak baskınıyla gitti. Mahsulümüzde çürümeler oluyor. Bizim burada istediğimiz görevlilerin masa başından kalkması ve sahaya inmesi. Meteoroloji aylar öncesinden uyardı. Bunu bile bile barajda zamansız su tutumu yapıldı. Bu baraj üzerinde elektrik üreten bir şirket var. Şuanda burada çiftçimi önemli, şirket mi önemli. Burada 7 tane mahalle zarar gördü" şeklinde konuştu.