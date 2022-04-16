ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI - Haberler

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ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Eskişehir'de kendisini Fransız iş insanı olarak tanıtıp, çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkaran İ.C.?yi 60 bin 950 dolar dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Kamerunlu uyruklu Bengono Armand, nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı.

ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehir'de kendisini Fransız iş insanı olarak tanıtıp, çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkaran İ.C.?yi 60 bin 950 dolar dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Kamerunlu uyruklu Bengono Armand, nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nın dolandırıcılık iddiasıyla yakaladığı şüphelilerin evlerinde bulunan sahte banknotlarla birlikte soruşturma genişletilirken, tutuklanan şüpheli sayısı da 3'e çıktı.

ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık, Eskişehir, Jandarma, dolar, Güncel, Haberler

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