Çiftçiye 78 milyon 825 bin TL destekleme ödemesi

TARIM ve Orman Bakanlığı, 78 milyon 825 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, 78 milyon 825 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "78 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.

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