Çiftçinin yüzünü güldüren destek

İZMİR (Bültenler) - İzmir'in metropolünde en fazla tarım alanına sahip ilçe olan Buca'da Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın pandemi başında başlattığı Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı, üreticinin can suyu oldu. Hayvancılık yapan üreticiye beside kullanmaları için hasıl (yeşil) yem ve arpa tohumu desteği veren Buca Belediyesi, kentin verimli topraklarını da canlandırarak üreticiyi kalkındıracak projeler hazırladı. Belediye, gelen talep üzerine köyler bölgesindeki Doğancılar'da bamya, Kırklar'da ise kavun üretimi yapan çiftçiye gübre desteğine başladı. Geçen yıla oranla bu yılki gübre fiyatlarının yüzde 300 zamlı olduğunu belirten çiftçiler, verdiği destekten dolayı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a teşekkür etti.

YÜKÜMÜZ HAFİFİLİYOR

Kırklar Mahallesi Muhtarı Sinan Öğüt, "Yeni dünyada, 'dünyayı doyuran ülke gelecekte dünyanın lideri olmaya adaydır' vizyonuyla hareket edilmekte. Çiftçinin son zamanlarda girdi maliyetlerinin yüksek olması ve iktisadi koşulların bu yönde seyretmesi sebebiyle yerel yönetimlerimizin ciddi manada tarıma katkı sundukları ortadadır. Bu sayede kırsal mahallelerimiz popüleritesini artırmaktadır. Halkçı belediye başkanımız sayesinde yükümüz hafiflemektedir" dedi.

ÜRETİCİ SEVİNDİ

Doğancılar Mahallesi Muhtarı Nebahat Coşkun, "Üretimde sıkıntı yaşanıyor. Gübre pahalı, herkes bamya dikmekten vazgeçmeye başladı. Ben de belediyeye başvurdum, çok teşekkür ederiz bize yardımcı oldular. Gübre desteği verdiler, vatandaş da sevindi" diye konuştu. Çiftçi Osman Sadık Sezgin, "Ülkenin içinde bulunduğu şartlar gereği üreticiler unutuldu. Girdi maliyetleri çok yükseldi, dolayısıyla üretici kesimi ürünlerini ekip biçemiyor. Hasatlar çok düştü. Buca Belediyesi'nin gönderdiği destekle bir nebze olsun bir şey yapmaya çalışacağız" dedi. Maliyetler yüzünden çiftçiliği bıraktıklarını belirten Habibe Çınar ise verilen destek ile yeniden bamya üreteceklerini söyledi.

