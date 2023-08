Çiftçinin yüzü kuraklığa dayanıklı buğdayla gülecek

ÇANKIRI - Çankırı'da, hayata geçirilen 'Kuraklığa Dayanıklı Buğday' projesiyle çiftçiler, kuraklıktan daha az etkilenen buğdayla verimi koruyacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı koordinesinde Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Türkiye'de farklılık gösteren iklim değişiklikleri sebebiyle tarımsal üretimde ara vermeme adına hem kaliteli hem de çiftçinin daha çok kazanacağı ürünleri elde etmek amacıyla "Kuraklığa Dayanıklı Buğday" projesini hayata geçirildi. Bu yıl başlatılan proje çerçevesinde Çankırı'da faaliyet gösteren çiftçilerin kurak iklim şartlarında dahi iyi verim elde edilmesi amacıyla kuraklığa dayanıklı buğday ekildi. İlk aşamada deneme amacıyla belli alanlarda uygulamaya konulan projenin ilerleyen süreçte daha çok çiftçinin yararlanması için yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, değişen ilkim çeşitlerinde çiftçilerin bu projeyle istediği verimi elde edeceğini söyledi.

"Üretime kazandırılmasına dönük bir çalışma yaptık"

Kuraklığa dayanıklı çeşidin yaygınlaştırılmasına dönük projeyi hayata geçirdiklerini belirten Düzgün, "Tarla Bitkileri Merkezi Araştırma Enstitümüzün ıslah etmiş olduğu, başta 'ayten abla' çeşidi olmak üzere, 'kışla' çeşidi ile beraber çiftçilerimizin yoğun olarak ilimizde kullandığı 'bayraktar' çeşidini de kontrol grubu yaparak ilimizin iki farklı noktasında deneme grubu oluşturup, bu çeşidin bölgemizde üretime kazandırılmasına dönük bir çalışma yaptık" dedi.

"Her ikisini de karşılaştıracağız"

İki katı verim aldıklarını anlatan Düzgün, "Bu çalışmalar sonrasında sayın valimizin de katılımıyla bu çalışmanın hasadını yaptık. Allaha şükür, beklediğimizin iki katına yakın bir verim elde ettik. Şu anda 'Ayten abla' çeşidinin, bölgemize uyumlu olduğu, kurak iklim şartlarında dahi iyi bir verim elde edebileceği yönünde araştırmacılarımızın, ilk hasatta bu şekilde bir düşünceleri vardı. Tabii diğer bölgemizde de hasat yaptıktan sonra her ikisini de karşılaştıracağız. Şu anki bize verdiği görüntü, kuraklığa dayanıklı, yüksem verim elde edebilecek bir çeşit olarak bölgemizde kullanabileceğimiz bir çeşit olduğunu gördük" diye konuştu.

"Islah edilen bu çeşidi ilimize kazandırıp, yaygınlaştıracağız"

Çiftçilere tohum desteği sağlayacaklarını ifade eden Düzgün, "İnşallah önümüzdeki yıllarda bu çeşidi gerekirse, her ilçemizde, hatta yetiştirebildiğimiz ölçüde her köyümüzde gerek bakanlığımız kaynaklarından, gerekse de yerel kaynakları kullanarak hibe şeklinde çiftçilerimize tohum vererek tamamen bölgemizde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Buradaki hedefimiz, değişen iklim şartları. Ülkemizde bir bölgede sel olurken, bir başka bölgede ise susuzluk meydana geliyor. Bu sebepten dolayı her türlü iklim şartlarına uygun, hem de kuraklığa dayanıklı, enstitümüzün geliştirmiş olduğu, ıslah edilen bu çeşidi ilimize kazandırıp, yaygınlaştırarak yetiştiricilerimizin, bu bölgede de ektiği üründen yeterince kazanması için çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.