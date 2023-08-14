Çiftçinin yere fırlattığı lastiği yakalamaya çalıştığı anlar kamerada

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir çiftçinin yere fırlattıktan sonra yuvarlanan lastiği yakalamaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Lastiği bir türlü yakalayamayan çiftçi, yaklaşık 150 metre sonra duran lastiği aldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir çiftçinin yere fırlattıktan sonra yuvarlanan lastiği yakalamaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aksaklar köyünde çiftçilikle uğraşan Ali Keleş, Yığılca Yeni Sanayi Sitesi'nde "pat pat" adı verilen tarım aracının lastiğini değiştirdi.

Aracın yanına fırlattığı lastiğin yuvarlandığını gören Keleş, lastiği yakalamak için hızla koşturmaya başladı.

Bir süre koşmasına rağmen lastiği bir türlü yakalayamayan Çelik'in yaşadığı anlar, sanayi sitesinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çelik'in yaklaşık 150 metre sonra bir yere çarparak duran lastiği aldığı öğrenildi.