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Çiftçinin Traktöründe El Bombası Bulundu

Çiftçinin Traktöründe El Bombası Bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi, traktörünün pulluğunda gömülü bir el bombası buldu. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılan bomba, 1920 yılında Yunan işgalinden kaldığı değerlendiriliyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna el bombası takıldı. Bomba, jandarma ekiplerince, kontrollü olarak patlatıldı.

İnegöl'ün kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki tarlasını traktörle süren İsmail Çelebi, pulluğa bir şey takıldığını fark edince traktörden inerek kontrol etti. Çelebi, pulluğun ucunda, toprağa gömülü haldeki cismin el bombası olduğunu görünce mahalle muhtarına haber verdi. Muhtarın ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 1920'de yılında Yunan işgalinden kaldığı değerlendirilen el bombası, çevre güvenliği alındıktan sonra, Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) kontrollü olarak patlatıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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