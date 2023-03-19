Çiftçinin evdeki hesabı çarşıya uymadı: Kuruyan gölette buğday ekti, sağanak biçti

Kuruyan gölette arpa ve buğday eken çiftçi, ekinleri su altında kaldı

MARDİN - Mardin'de kuraklık nedeniyle 4 yıldır kuruyan gölette arpa ve buğday eken çiftçi, şiddetli yağış nedeniyle ekinler su altında kaldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Kocakent köyünde bulunan ve yaklaşık 500 dönüm alana sahip olan gölet kuraklık nedeniyle kurudu. Bu alanı değerlendirmek isteyen çiftçi, gölet içine arpa ve buğday ekti. Mardin'de şiddetli yağış nedeniyle gölet tekrardan su tutmaya başladı. Çiftçinin yeşeren ekinleri su altında kaldı. Göletin içine ektiği tohumu ve attığı gübreyi borç ile aldıklarını ifade eden çiftçi, mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

"Gölet kurduğu için çiftçilerimiz boş arazileri değerlendirmeye çalışmış"

Kaynağı yağmur suyu olan göletin alt kısmında sızıntı ve kuraklık nedeniyle kuruduğunu söyleyen Çiftçi Ferhat Otay, "Bu gölet daha önce çok faydalı bir göl halindeyken şu an için zararlı bir göl haline gelmiş bulunmakta. Gölet kuruduğu için çiftçilerimiz boş arazileri değerlendirmeye çalışmışlar. Arpa, buğday ve mercimek ekmişler. Şuan yine aşırı yağışlardan dolayı gölet tekrardan doldu. Çiftçilerimiz ekinleri zarar görmüş. Çiftçilerimiz zor durumda, tohumlarını ve gübreyi borç ile almış durumda, bu mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.