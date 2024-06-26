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Çiftçinin arazisinde yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir çiftçi, arazisinde yaralı halde bulduğu kızıl şahini koruma altına aldı. Şahinin kanatlarının kırık olduğu tespit edildi ve veteriner hekim tarafından muayene edildi. Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi ve tedavi sonrası doğal yaşam alanına bırakılacak.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çiftçinin arazisinde yaralı bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı.

Kemallı köyünde Bekir Dumlupınar, arazisinde çalıştığı sırada bir kızıl şahinin uçamadığını fark etti.

Dumlupınar tarafından Sungurlu Belediyesine getirilen kızıl şahinin yapılan kontrolünde, kanatlarının kırıldığı belirlendi.

Veteriner hekimce muayene edilen kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sungurlu Çorum Hayvan Hakları Çiftçilik Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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