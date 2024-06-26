Çiftçinin arazisinde yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

İşte sıradaki rakibimiz! EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ankara ile ilişkileri düzeltmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var