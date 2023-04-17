Çiftçilerle Birlikte Çapa Yapan Gülizar Biçer Karaca: 'Kekik Üretiminin Üssü Denizli Olacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Denizli’de çiftçilerle beraber çapa yaptı. Karaca, kekik üreticisi çiftçilere “Dünya kekik üretiminin yüzde 80’ini Denizli karşılıyorsa üretim üssü de Denizli olacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Denizli'de çiftçilerle beraber çapa yaptı. Karaca, kekik üreticisi çiftçilere "Dünya kekik üretiminin yüzde 80'ini Denizli karşılıyorsa üretim üssü de Denizli olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, seçim bölgesi Denizli'de CHP İlçe Başkanı Arda Arpacı ve Milletvekili Adayı Mehmet Efe ile birlikte dün Pamukkale ilçesinde yurttaşların sorunlarını dinledi. Karaca, birlikte çapa yaptığı kekik üreticisi çiftçilere Denizli şöyle seslendi:

"Emeği veren sizsiniz. Maliyeti çıkaran sizsiniz. Alın terini döken sizsiniz, o zaman onun satış fiyatının belirlenmesinde sizin de söz hakkınız olacak. Kekiği geçen sene 27-30 liradan sattınız. Ama onun yağını 800 liradan satılıyor. Onun yağı çıkarılacak, lisanslı depoda bekleyecek. Ne zaman yüksek fiyattan satıldı, üstünü alacaksınız. Üretimin desteklenmesi, boş tarla kalmaması lazım.

Dünya kekik üretiminin yüzde 80'ini Denizli karşılıyorsa üretim üssü de Denizli olacak. Denizli olursa Uzunpınar satıyor, Gözler satamıyor gibi bir şey olmayacak. Tamamen Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim Birliği olacak, o üretim çerçevesinde her üretici hak ettiği malın değerini alacak."