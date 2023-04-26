Çiftçilerin Tarımsal Amaçlı Su Kullanım Bedellerinin Yarısına Devlet Desteği

Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı kullandıkları su bedellerinin yarısını devlet karşılayacak. Destekten yararlanacak çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olması şartı aranacak.

Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Karara göre; çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak. Su kullanım bedelinin yüzde 50'sine ilişkin çiftçilere yapılacak ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden gerçekleştirilecek.

Sulama desteğinden yararlanacak çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması şartı aranacak. Tarım Bakanlığı'nın üreticilere ödeyeceği ücretler sulama birlikleri aracılığıyla hesaplarına yatırılacak.

Ziraat Bankası'na da yüzde 0,2 komisyon ücreti ödenecek. Destekten yararlanmak üzere sahte belge düzenleyen ya da kullananlara cezai işlem başlatılacak. Haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle tarımsal desteklemelerden yararlanamayacak.

Karar kapsamındaki destek uygulaması, 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayacak ve 31 Aralık 2023'te sona erecek.