Üye Girişi
Haberler

Çiftçilerin Sorunları Tarlada Dinlendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, biber üreticilerinin yaşadığı sorunları tarlada dinledi. Üreticilerin kar etmek için farklı ürünler denemesine rağmen hepsinden zarar ettiği belirtildi.

(ANKARA) -CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, biber üreticisinin dertlerini tarlada dinledi. Gürer, "Kiminle konuştuysam, 'Gelecek yıl çiftçilik yapmayacağız' diyorlar. Peki, bu işi kim yapacak" dedi. Kar etmek için farklı ürünler yetiştirmeyi denediğini belirten çiftçi de hepsinden zarar ettiğinden dert yandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de tarlada çiftçinin yaşadığı sorunları yerinde inceledi. Gürer, üreticilerin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekerek, iktidarın bu sorunlara duyarsız kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Emekli ve dar gelirli yurttaşların market raflarında yüksek fiyatı nedeni ile yanına varamadığı ürünleri tüccarların yok pahasına dahi almadığını söyleyen Gürer, "Marketlerde ürün fiyatı tarlaya orantılı geri çekilmediği için üretime uygun tüketim olmaması ürünü tarlada bıraktı" dedi. Sorunun iktidarın yönetimsizliğinden kaynaklandığını belirten Gürer, "Emekli, kırmızı bibere fiyatından dolayı bakıp geçerken tarlada kırmızı biber alıcı bekliyor. Ürün çöp oluyor. Bu durumun bir düzenleyicisi ve sorumlusu olması gerekir" diye konuştu.

Ürünler tarlada ziyan oldu

Biber üreticisi, "Geçen yıl 22 ile 25 lira arasında olan biber, bu yıl 8 ile 10 lira arasında gidiyor. Şu anda ortalama maliyetim 22 ile 28 lira arasında değişiyor ve kesinlikle zarar ediyoruz" diyerek, bu şartlarda para kazanmanın imkansız olduğunu vurguladı. Üretici, günlük su maliyetlerinden gübre ve işçi giderlerine kadar her kalemde maliyetlerin yüzde 100'ün üzerinde arttığını ancak buna rağmen ürünlerinin halde satılmadığını dile getirdi. Üretici, durumunu şöyle özetledi:

"Bu ürünü toplayıp toptancı haline gönderiyoruz, ancak halden yeterli talep gelmiyor, satılmıyor diyorlar. Bizim bir pazarımız olmadığı için fiyat, geçen yılın üçte biri olduğu halde biber tarlada kalıyor. Hatta toplattığım biberi bile satamadım. Biberde de sorun var; karpuzumuz tamamen tarlada kaldı. Hale gönderdim, 1 liradan fiyat biçmişler. O da bırakın maliyetini işçilik ve nakliyeyi bile karşılamaz. Diğerlerini göndermedim."

Gürer: "Peki, bu işi kim yapacak"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin tarımdan vazgeçme eğiliminde olduğuna dikkat çekerek, "Kiminle konuştuysam, 'Gelecek yıl çiftçilik yapmayacağız' diyorlar. Peki, bu işi kim yapacak" diye sordu. Biber üreticisi ise bu soruya, "Onu büyüklerimiz daha iyi bilir ama beni kurtarmıyor" cevabını verdi. Üretici, ailesinin geçimini sağlamak için verdiği mücadelenin sonucunda borçlanmış durumda olduğunu, bankadan kullandıkları kredilerin ödenememesi halinde hacizle karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

Üretici: "Farklı ürünler denedim ama hepsi zararda"

Üretici, ürün çeşitlendirmesi yaparak kavun, karpuz, biber ve buğday yetiştirdiğini, ancak hiçbir ürününde değer artışı yaşanmadığını, aksine hepsinde zarar ettiğini belirtti. "Diyelim ki biri para etti, yani değer artışı oldu, onu oradan karşılarım. Farklı ürünler denedim ama hepsi birden zararda" diyen üretici, bu şartlarda tarım yapmanın artık mümkün olmadığını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ömer Fethi Gürer Milletvekili Ekonomi Güncel Niğde

Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış

 Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Ekipler, 12 dakikalık sırrın peşinde

 Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak

Akaryakıtta büyük indirim
Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu

Sisi'nin gelişi gibi gidişi de olay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı? İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak?
title