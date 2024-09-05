Çiftçilerin Sorunları Tarlada Dinlendi

(ANKARA) -CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, biber üreticisinin dertlerini tarlada dinledi. Gürer, "Kiminle konuştuysam, 'Gelecek yıl çiftçilik yapmayacağız' diyorlar. Peki, bu işi kim yapacak" dedi. Kar etmek için farklı ürünler yetiştirmeyi denediğini belirten çiftçi de hepsinden zarar ettiğinden dert yandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de tarlada çiftçinin yaşadığı sorunları yerinde inceledi. Gürer, üreticilerin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekerek, iktidarın bu sorunlara duyarsız kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Emekli ve dar gelirli yurttaşların market raflarında yüksek fiyatı nedeni ile yanına varamadığı ürünleri tüccarların yok pahasına dahi almadığını söyleyen Gürer, "Marketlerde ürün fiyatı tarlaya orantılı geri çekilmediği için üretime uygun tüketim olmaması ürünü tarlada bıraktı" dedi. Sorunun iktidarın yönetimsizliğinden kaynaklandığını belirten Gürer, "Emekli, kırmızı bibere fiyatından dolayı bakıp geçerken tarlada kırmızı biber alıcı bekliyor. Ürün çöp oluyor. Bu durumun bir düzenleyicisi ve sorumlusu olması gerekir" diye konuştu.

Ürünler tarlada ziyan oldu

Biber üreticisi, "Geçen yıl 22 ile 25 lira arasında olan biber, bu yıl 8 ile 10 lira arasında gidiyor. Şu anda ortalama maliyetim 22 ile 28 lira arasında değişiyor ve kesinlikle zarar ediyoruz" diyerek, bu şartlarda para kazanmanın imkansız olduğunu vurguladı. Üretici, günlük su maliyetlerinden gübre ve işçi giderlerine kadar her kalemde maliyetlerin yüzde 100'ün üzerinde arttığını ancak buna rağmen ürünlerinin halde satılmadığını dile getirdi. Üretici, durumunu şöyle özetledi:

"Bu ürünü toplayıp toptancı haline gönderiyoruz, ancak halden yeterli talep gelmiyor, satılmıyor diyorlar. Bizim bir pazarımız olmadığı için fiyat, geçen yılın üçte biri olduğu halde biber tarlada kalıyor. Hatta toplattığım biberi bile satamadım. Biberde de sorun var; karpuzumuz tamamen tarlada kaldı. Hale gönderdim, 1 liradan fiyat biçmişler. O da bırakın maliyetini işçilik ve nakliyeyi bile karşılamaz. Diğerlerini göndermedim."

Gürer: "Peki, bu işi kim yapacak"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin tarımdan vazgeçme eğiliminde olduğuna dikkat çekerek, "Kiminle konuştuysam, 'Gelecek yıl çiftçilik yapmayacağız' diyorlar. Peki, bu işi kim yapacak" diye sordu. Biber üreticisi ise bu soruya, "Onu büyüklerimiz daha iyi bilir ama beni kurtarmıyor" cevabını verdi. Üretici, ailesinin geçimini sağlamak için verdiği mücadelenin sonucunda borçlanmış durumda olduğunu, bankadan kullandıkları kredilerin ödenememesi halinde hacizle karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

Üretici: "Farklı ürünler denedim ama hepsi zararda"

Üretici, ürün çeşitlendirmesi yaparak kavun, karpuz, biber ve buğday yetiştirdiğini, ancak hiçbir ürününde değer artışı yaşanmadığını, aksine hepsinde zarar ettiğini belirtti. "Diyelim ki biri para etti, yani değer artışı oldu, onu oradan karşılarım. Farklı ürünler denedim ama hepsi birden zararda" diyen üretici, bu şartlarda tarım yapmanın artık mümkün olmadığını ifade etti.