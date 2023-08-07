Muhtar ve 471 mahalle sakininin 6 milyon TL'lik yatırımıyla başlatılan proje çiftçileri umut oldu. Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı: '471 kişinin de ayrı bölmeleri var, her bölüme eşit su gidiyor ve yaşanabilecek haksızlıkların da önüne geçmiş oluyoruz'. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 yıl önce imece usulü yapılarak başlatılan ve köylünün desteğiyle 6 milyon TL'lik dev yatırımla tamamlanan sulama projesi, köylülerinin hizmetine sunularak faaliyete geçti.

Çiftçilerin imece usulü sulama projesi hayata geçti, herkese eşit su gidiyor

Muhtar ve 471 mahalle sakininin 6 milyon TL'lik yatırımıyla başlatılan proje çiftçileri umut oldu

Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı: "471 kişinin de ayrı bölmeleri var, her bölüme eşit su gidiyor ve yaşanabilecek haksızlıkların da önüne geçmiş oluyoruz"

ANTALYA Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 yıl önce imece usulü yapılarak başlatılan ve köylünün desteğiyle 6 milyon TL'lik dev yatırımla tamamlanan sulama projesi, köylülerinin hizmetine sunularak faaliyete geçti.

Güneyköy Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı öncülüğünde 2 yıl önce projesi tasarlanan sulama suyu projesi faaliyete geçti. Muhtar Küçükballı ve 471 mahalle sakininin desteği ile imece usulü yapılarak Güneyköy Nohut Yeri Mevkiine yapılan dev su projesi, çiftçilerin umudu oldu.

"2 yıl içinde projemizi aktif hale getirdik"

3 yıl önce mahalle sakinleri ile bir araya gelip su projesini tasarladıklarını belirten Muhtar Küçükballı, tarımla uğraştıklarını belirterek, "Muz,çilek, avokado gibi meyveler üretiyoruz. Bu ürünler su isteyen ve katma değeri çok yüksek ürünler. Ama bu ürünleri sulayabilecek mahallemizde su yok. Bölgemizde çektiğimiz en büyük sorunlardan biri su sıkıntısı. Mahallelerimle toplanıp su sorununa nasıl çözüm üretebiliriz diye düşünürken bir kuyu çıkarıp bu su sistemini kuralım diye yaklaşık 3 yıl önce bir projesini yaptık. 471 çiftçinin bir araya gelip sondaj kuyusu açmasıyla beraber su sistemimizi 2 yılda aktif hale getirdik. Bu bölgede ciddi anlamda su sıkıntımız var. Kısacası suyumuz yok. Çaresizlikten ne yapacağız derken aklımıza böyle bir su sistemi kurmak geldi. 2 yılın sonunda da sistemi çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Muz, avokado ve tropikal meyveler suyla kendini buluyor. 471 kişiye ayrı ve herkese eşit akacak şekilde köyümüzün en yüksek yerine havuz yaparak soruna çözüm bulduk. Yaklaşık 3 km aşağıdan demir borularla suyu bu havuza getirdik ve 471 çitçimize umut olduk" dedi.

"10 km uzağa giden suyumuz var"

Su projesinin faaliyete geçmesi ile birlikte çiftçilerin ürünlerine umut olduklarını ve istedikleri yere suyu götürebildiklerini belirten Küçükballı, "Mahallelilerimiz kendi bölümüne hortumlarını takarak kendilerine götürdü. Yaklaşık 10 km uzağa giden suyumuz var. Hem Güney mahallemize hem de Zeytinada mahallemize suyu veriyoruz. Sistemi yaklaşık 6 milyon TL'ye kurduk ve bu da tamamen mahallelilerimizin katkılarıyla oldu yani imece usulü yaptık. Hem mahallelilerimiz susuzluktan kurtuldu hem de ürünlerimiz susuz kalmaktan kurtuldu. Böyle bir sistemi kurmak çiftçimize tamamen bir can suyu oldu. Köyümüzün su sorunu bir nebze de olsa azaldı. Şimdi herkesin bahçesine su akıyor" diyerek projenin çiftçiye katkısını dile getirdi.

"Herkese eşit su gidiyor"

Küçükballı, 471 kişiye aynı oranda suyun gittiğini belirterek, "471 kişinin de ayrı bölmeleri var, her bölüme eşit su gidiyor ve yaşanabilecek haksızlıkların da önüne geçmiş oluyoruz. Örneğin kardeşlerin su bölümleri yan yana olduğunda birleştirmek isteyenlerin sularını birleştiriyoruz. Aralarında olası anlaşmazlık sonucunda tekrar eski haline gelecek şekilde bölümlerini ayırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Su hayattır"

Yaptıkları su projesi ile suyun önemini vurgulayan Küçükballı, "Yaptığımız havuzdan getirdiğimiz suyu bahçemizde kullanmaya başladık. Bu da üretimi daha çok arttıracak diye umuyoruz. Yeni sene bu suyla beraber yatırımlarımız daha da artacak. Su hayattır. Katma değeri yüksek olan muzlarımız, hem getirdiğimiz suyla susuzluktan kurtuldu, hem köylümüze destek oldu. Üretimimiz rahatladı" şeklinde konuştu.

Köylüye teşekkür

Katkılarından dolayı mahalle sakinlerine şükranlarını sunan muhtar; "Emeği ve katkısı geçen bütün köylülerime teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğin en büyük örneğini sergilediler" dedi.