Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Çeltik Tohumu Dağıtıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle 12 bin 500 kilogram çeltik tohumu dağıtıldı.

Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kurum bahçesinde düzenlenen törende 127 çiftçiye yerli üretim sertifikalı çeltik tohumu verildi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, burada yaptığı konuşmada, farklı tahıl ürünlerinin üretilmesine rağmen ilçenin pirinç üretimiyle ön plana çıktığını belirterek yüzde 50 hibe destekli çeltik tohumu dağıtımının üretime büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de kentte yaklaşık 7 bin hektar alanda çeltik üretimi yapıldığını bildirdi.

Çorum'un 54 bin ton üretim ile çeltik üretiminde Türkiye'de beşinci sırada yer aldığına dikkati çeken Göktekin "Bakanlığımızca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi, atıl durumda kalan tarım arazilerinin üretime kazandırılması, suyu daha verimli kullanan ürünlerin desteklenmesi ve üreticimizin maliyetinin azaltılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda toplam bütçesi 2 milyon lira olan projemiz ile Osmancık ilçemize 12 bin 500 kilogram, Kargı ilçemizde 10 bin kilogram, İskilip ilçemize 2 bin 800 kilogram, Dodurga ilçemize 6 bin kilogram ve Bayat ilçemize 2 bin 600 kilogram olmak üzere toplamda yaklaşık 40 bin kilogram çeltik tohumu yüzde 50 hibe destekli olarak 925 çiftçimize teslim edilmektedir. Bu destekle hem çeltik üretiminin hem de verimin artırılması hedeflenmektedir." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sencer Bilgener ise yüzde 50 hibe desteğiyle verilen tohumların Osmancık'ta 616 dekar araziye ekileceğini aktardı.

Üç farklı çeltik tohumu dağıtıldığını belirten Bilgener "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde yüzde 50 hibe destekli toplam 12 bin 320 kilogram çeltik tohumunun üreticilerimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında 616 dekar alan için 127 üreticimize yerli üretim ve sertifikalı yatkın, payidar ve çakabey cinsi tohumları üreticilerimize veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tohum dağıtım törenine Osmancık Müftüsü Eyyup Aydın, Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Aytaş, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan da katıldı.