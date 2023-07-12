Çiftçilere Yangın Uyarısı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri hasat esnasında çıkabilecek yangınlar konusunda uyardı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde artan sıcaklıklarla birlikte meydana gelebilecek biçerdöver ve balya makinesi kaynaklı yangınlara karşı çeşitli önlemler alınması gerektiği belirtildi.

Çiftçilerin, hasat ve balya bağlama zamanında olası yangınları önlemek adına tüm tedbirleri alarak tarlalarının başında bulunmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, "Çiftçilerimizin büyük emek ve alın teri ile yetiştirdiği milli servetimiz olan ürünlerimizde yangın nedeni ile oluşabilecek zararın en aza indirilebilmesi için, biçerdöver operatörlerinin hasat yaptığı esnada çıkabilecek yangına ilk müdahalede oldukça önemli olan yangın söndürücüleri kullanıma hazır bir şekilde bulundurmaları önem arz etmektedir. 2023 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesiyle İlgili Tebliğ gereği biçerdöver sahipleri, 6'şar kiloluk, tarihi geçmemiş, dolu ve kontrolleri yapılmış 2 yangın söndürücü cihazı bulundurarak hasat yapmak zorundadır." ifadelerine yer verildi.