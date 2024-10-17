Çiftçilere Yağış Sonrası Ekim Uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, çiftçilerin yağışların hemen ardından tohumları çamur olmuş toprağa ekmemesi uyarısında bulundu.

Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda yağışların azalması nedeniyle artan kuraklıktan tarım ürünlerinin etkilendiğini belirtti.

Toprağın en iyi şekilde tarımsal üretime hazırlanmasının önemli olduğunun altını çizen Başer, tohumların ekiminde acele edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çiftçilere toprak işleme konusunda tavsiyelerde bulunan Başer, "Çiftçimiz elindeki olanaklara göre toprağını en uygun şekilde hazırlasın. Ekim zamanında en uygun tavında eksin. Toprak çamur ve çok nemli değilse mutlaka merdane çekmelerinde fayda var." dedi.

Başer, toprağa zamanında ve uygun metotlarla ekilen ürünlerin daha verimli olacağına dikkati çekti.

Bazı yanlış ekim yöntemleri nedeniyle bitkinin hastalıklara daha kolay yakalandığını anlatan Başer, "Çiftçilerimiz kesinlikle toprak çamurken işleme veya ekim işlemine girmesinler. Acele ederek, 'erken ekeceğiz' diye çamur toprağa ekim yapılıyor. O toprak sıkışıyor, kök boğaz ve birçok hastalık meydana geliyor. Çünkü bitki zayıf gelişiyor. Zayıf gelişen bitki hastalıklara hassas hale geliyor." diye konuştu.