Çiftçilere Reflektör Dağıtıldı

Çorum'un Bayat ve İskilip ilçelerinde jandarma ekipleri traktör kazalarının önlenmesi maksadıyla başlatılan "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi çerçevesinde çiftçilere reflektör dağıttı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne hasat ettikleri ürünleri traktörleri ile teslim etmek amacıyla gelen çiftçilere, Jandarma Trafik Timleri tarafından, traktör kazalarını önlemeye yönelik alınacak tedbirler ile bu tedbirler çerçevesinde traktörlerin trafikte görünürlüğünü arttıran reflektör ve sürücülerin devrilen traktörün altında kalmasını engelleyen ROPS (Koruma Çerçevesi) demirinin önemi anlatıldı. Eğitimin ardından 100 traktör sürücüsüne reflektör ve broşürler dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Proje çalışmaları ile traktörlerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesi, özellikle gece görünürlüğünü arttıran reflektör kullanımına yönelik farkındalık oluşturulması ve trafikte ki tüm yol kullanıcılarının güvenli seyahatlerini sağlamak maksadıyla, Çorum İl Jandarma Komutanlığı olarak trafikte denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM