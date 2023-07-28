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Çiftçilere dağıtılan tohumların gelişimi denetlendi

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere dağıtılan tohumdan ekilen nohut ve çilek fidelerinin gelişimi denetlendi. Oğuzlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettiği çiftçilerden ürünlerin gelişimi hakkında bilgi aldı. Hibe tohum ve fidelerle ekilen arazileri inceleyen ekipler, ayrıca çiftçileri bitki sağlığı ve gelişimi konularında bilgilendirdi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere dağıtılan tohumdan ekilen nohut ve çilek fidelerinin gelişimi denetlendi.

Oğuzlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettiği çiftçilerden ürünlerin gelişimi hakkında bilgi aldı.

Hibe tohum ve fidelerle ekilen arazileri inceleyen ekipler, ayrıca çiftçileri bitki sağlığı ve gelişimi konularında bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel

Oğuzlar Çorum Güncel Haberler

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