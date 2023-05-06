Çiftçilere budama eğitimi verildi Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Bitkileri Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.

Çiftçilere budama eğitimi verildi

ARDAHAN - Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Bitkileri Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.

Eğitim, Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyü bağ ve bahçe alanlarında Erzincan Enstitü Müdürü İsmail Esmek, Bölüm Başkanı Doç.Dr. Özkan Kaya ve Dr. Salih Keskin tarafından gerçekleştirildi.

Erzincan Enstitü Müdürü İsmail Esmek, teorik ve uygulamalı eğitimlerin önemine değindi.

Bir uzman tarafından bağ budamanın nasıl olduğunun öğrenilmesinin önemli olduğunu dile getiren Esmek, "Çıldır'da meyve yetiştiricilerine budama, bitki sağlığı ve koruma eğitimleri teorik ve uygulamalı olmak üzere II oturumda hayata geçirdik. Bu uygulamalara zaman zaman devam edeceğiz" dedi.

Eğitime Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Erzincan Enstitü Müdürü İsmail Esmek, Bölüm Başkanı Doç.Dr. Özkan Kaya, Dr. Salih Keskin, Şube ve İlçe Müdürleri, Ziraat Mühendisleri ve çiftçiler katıldı.