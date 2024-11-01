Çiftçilere 67 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapıldı
TARIM ve Orman Bakanlığı, çiftçilere toplamda 67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödediğini açıkladı. Bakanlık, desteklerin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti.
TARIM ve Orman Bakanlığı, 67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.