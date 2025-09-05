Haberler

Çiftçilere 476 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 476 milyon 737 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 476 milyon 737 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Üretime güç, çiftçimize destek oluyoruz. 476 milyon 737 bin TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
