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Çiftçilere 213 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Çiftçilere 213 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünden itibaren çiftçilere toplam 213 milyon 477 bin 147 TL'lik tarımsal destek ödeme yapılacağını açıkladı. Bu ödemelerin 119 milyon 387 bin 782 TL'si bireysel sulama sistemleri desteği, 94 milyon 89 bin 365 TL'si ise kırsal kalkınma yatırımları desteği için kullanılacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı, 213 milyon 477 bin 147 TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bireysel sulama sistemleri desteği için 119 milyon 387 bin 782 TL, kırsal kalkınma yatırımları desteği kapsamında ise 94 milyon 89 bin 365 TL olmak üzere, toplamda 213 milyon 477 bin 147 TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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