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Çiftçilere 185 Milyon Liralık Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı

Çiftçilere 185 Milyon Liralık Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı
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TARIM ve Orman Bakanlığı, çiftçilere toplamda 185 milyon 799 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin aktarıldığını duyurdu. Destekler arasında hayvan hastalıkları, kırsal kalkınma, sulama sistemleri ve sertifikalı tohum üretimi gibi alanlar yer alıyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı, 185 milyon 799 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 94 milyon 111 bin lira Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği, 45 milyon 321 bin lira Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği, 37 milyon 525 bin lira Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi, 7 milyon 871 bin lira Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, 417 bin 435 lira Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, 222 bin 400 lira Hayvan Gen Kaynakları Desteği ve 331 bin 165 lira İyi Tarım Uygulamaları Desteği olmak üzere toplam 185 milyon 799 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Güncel Tarım

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