Çiftçiler Zararlı Bitkiye Karşı Önlemler Almaya Başladı

Çiftçiler Zararlı Bitkiye Karşı Önlemler Almaya Başladı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen don olayının ardından çiftçiler, mahsullerini kurtarmak için zararlı 'hardal' bitkisine karşı ilaçlama yapmaya başladı. Çiftçiler, bu durumda ciddi ürün kayıpları yaşama riski ile karşı karşıya.

Çiftçiler, zararlı bitkiye karşı önlem almaya başladı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde bazı tarlalar don olayında zarara uğradı. Yağışlardan sonra çiftçiler önlem almak ve ürünlerin kalan kısmını kurtarmak için ilaçlama yapmaya başladı. Yeşil bir görünüme sahip olması gereken tarlalar sarı renge büründü. Görüntüler adeta görsel şöleni andırsa da mahsule zarar veren 'hardal' bitkisi tarlaları kapladı. Bu zararlı bitkiye karşı çiftçiler önlem almaya başladı.

15 senedir çiftçilikle uğraşan Murat Şahbaz, nohut, mercimek, buğday yetiştirdiğini söyledi. Şahbaz, "Burası kıraç. Sulu arazimiz yok. Bu yüzden nohut, mercimek ve buğday yetiştiriyoruz. Şu an nohudun hastalık ilacını atıyoruz. Nohutlar hasta olmuş. Eğer ilaç atmazsak tamamen kuruyup gidiyor. Yüzde 80 ürün kaybı yaşama durumumuz var. Don olayıyla sonrası ürünler sorunlu çıktı sonra kurudu. Nohudun farklı olması gerekiyordu, mercimeklerimiz çok kötü. 600 dönüm buğday ekili alanım var, yaklaşık 200 dönümü zarar gördü. Şu an bile gece ve gündüz ısısı çok farklı. Bu da bitkiye zarar veriyor" dedi.

Mevsim değişikliklerinin elde olmayan nedenlerden kaynaklandığını söyleyen Şahbaz, "Bu işi biraz daha bilinçli yapmayı isteriz. Bölgemizde Tarım Kredi Kooperatifi var. İlaç aldığımız yerler ziraat mühendisi. 'Şu dozda şu kadar ilaç atın' diyorlar" dedi.

"Parçalı araziler de tarım için elverişsiz"

Teknolojik olarak dünya ile yarışır düzeyde olunduğunu ifade eden Şahbaz, "Arazimiz parçalı. 3 veya 5 dönüm. Kendi adıma arazi bütünleşmesini isterim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Güncel
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