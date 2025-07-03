Çiftçiler TBMM Önünde Enerji ve Maden Düzenlemelerini Protesto Etti

Çiftçiler TBMM Önünde Enerji ve Maden Düzenlemelerini Protesto Etti
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Türkiye'nin farklı illerinden gelen çiftçiler, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine karşı TBMM önünde basın açıklaması yaptı. Üreticiler, teklifin yasalaşmasının kırsaldaki yurttaşları topraksız bırakacağını savundular.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen bir grup çiftçi, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin TBMM önünde basın açıklaması yaptı.

İzmir, Muğla, Denizli, Artvin ve Rize'nin de aralarında bulunduğu illerden gelen çiftçiler ve muhtarlar, teklif hakkında görüşlerini paylaşmak üzere TBMM önünde toplandı.

Grup adına konuşan çiftçi Necla Işık, köylünün sesini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, kırsaldaki yurttaşların topraklarından, suyundan, ağaçlarından ve geçim kaynaklarından mahrum kalacağını savunan Işık, "Zeytinin kıymetini bilmeyen, bir ağaç yetiştirmeyen insanlar burada söz kurmasın. Emekçiler, çiftçiler, üreticiler burada. Bizim karşımıza enerjiyle gelmesinler artık. Enerjinin alternatifleri var ama toprak giderse, su giderse yaşam biter." dedi.

Aydın'dan gelen Zeynep Coşkun da çam fıstığı üretimiyle bilinen uzak bir dağ köyünden geldiğini, köyünün eski güzelliğinin kalmadığını belirterek, "Bu yüzden, bugün burada hepimiz birlik olup, bu yasanın geri çekilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Bunu yapmaya, sadece kendimiz için değil, çocuklarımız için de borçluyuz." diye konuştu.

Farklı köylerden üreticiler de yaşadıkları sorunları anlatarak, kanun teklifinin geri çekilmesi talebinde bulundu.

Açıklamaların ardından çiftçiler, milletvekilleri eşliğinde TBMM'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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