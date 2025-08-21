Çiftçiler Sulama Sorununa Dikkat Çekiyor

Çiftçiler Sulama Sorununa Dikkat Çekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, çiftçilerin bahçelerini yalnızca bir kez sulayabildiğini belirterek, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiği uyarısında bulundu. Zirai don nedeniyle kayısı üretiminin neredeyse sıfıra indiğini vurgulayan Solmaz, sulama birlikleri ve DSİ arasındaki sorunların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bu yıl sulama birliği aracılığıyla çiftçilerin sadece bir defa bahçelerini sulayabildiğini ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Solmaz ve beraberindeki çiftçiler, basın konteynerlerini ziyaret ederek gazetecilerle buluştu.

Solmaz, konteynerlerin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kayısı üreticisinin bu yıl büyük bir afet yaşadığını hatırlatarak, zirai don nedeniyle hiç ürün olmadığını kaydetti.

Zirai dondan sonra ağaçların yağmurların yağdığı ilk zamanlarda canlandığını fakat sıcakların ve kuraklığın başladığı bugünlerde çiftçilere sulama birliği aracılığıyla sadece bir kez su verilebildiğini belirten Solmaz, şöyle konuştu:

"Sıcaklığın ve kuraklığın baş gösterdiği şu günlerde çiftçilerimiz sadece bir kez su verebildi. Bundan dolayı da ağaçlarımız şu anda kurumaya yüz tuttu. Sulamada bu sorunun çözülmesi lazım. İki yerle birlikte muhatap olunmaktadır. Sulama birliğiyle ve DSİ ile ayrı ayrı muhatap oluyoruz. İkisi birbirinin üzerine suç atarak sorunun çözümü uzamaktadır. Bu iş tek elden yönetilirse sulama birliklerinden alınıp DSİ'ye, kamuya devredilirse tamamen sorunlar azalacaktır. Bir de çiftçilerimize kart yüklemesi yapılmaktadır. Kart yüklemesinde 3-4 sulama karşılığı yükleme yapılmaktadır. Fakat bu yıl bir sulama yapıldığı için üç sulama parası geçen yıl da verilmedi. Bu yıl da verilmeyeceği için çiftçilerimiz bundan rahatsızlar. Bu yıl tarımsal üretim yok. Olmadığı halde biz sulama birliklerinden sulama ücretinin yarıya indirilmesini talep etmiştik. Fakat bu konuda hiçbir ses çıkmadı. Yetkililer buna bir an önce çözüm bulup çiftçilerimizin bu sıkıntılarının giderilmesi lazım. Çünkü çiftçi tarlaya gitmediği zaman tarımsal üretim artık asgariye düşmektedir."

Sulamadaki sorunun çözülmemesi halinde gelecek yıl üretimde sorun yaşanacağını ifade eden Solmaz, "Çünkü meyve ağaçlarımız soğuktan dolayı bir darbe yemiş. Şu an en az iki defa çiftçilerimize su vermeleri lazımdı." dedi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
Borsa İstanbul'da tarihi zirve

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini

Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor

Valilik şikayetler sonrası düğmeye bastı! O stantlar kaldırılıyor
Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar

Mide bulandıran görüntüler! Tuvalette hazırlayıp, insanlara satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum

Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.