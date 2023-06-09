Çiftçiler, Osmancık'ta Dron ile Çeltik Ekiyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde bazı çiftçiler, zaman ve maliyetten tasarruf etmek amacıyla dron ile çeltik ekiyor. Geçmişte elle, sonraki yıllarda ise traktörle yapılan çeltik ekimi, artık zirai dronlarla çok daha kısa sürede ve düşük maliyetle gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde bazı çiftçiler, zaman ve maliyetten tasarruf etmek amacıyla dron ile çeltik ekiyor.

Bu yıl yağışlar nedeniyle yaklaşık 1 ay geciken çeltik ekim mesaisi, Kızılırmak'ın can verdiği topraklarda başladı. Çiftçiler, ekime hazırladıkları tarlalarında tohumları toprakla buluşturuyor.

Geçmişte elle, sonraki yıllarda ise traktörle yapılan çeltik ekimi, artık zirai dronlarla çok daha kısa sürede ve düşük maliyetle gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 35 bin dönüm alanda çeltik üretimi yapılan Çorum'un Osmancık ilçesinde de üreticiler, "Osmancık pirinci" markasıyla dünyaya satılan pirinci yetiştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Geçmişte gübre ve zirai ilaçlama için dron kullanan üreticiler, bu yıl çeltik ekimi için de bu yöntemi tercih etmeye başladı.

"Dronla daha kolay ve görerek işlem yapabiliyorsun"

İlçede 350 dönüm arazide çeltik yetiştiren Erdal Kanıtemiz, AA muhabirine, hava koşulları nedeniyle bu yıl çektik tohumlarının gecikmeli olarak toprakla buluştuğunu söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır çeltik üretimi yaptıklarını belirten Kanıtemiz, "Geçmişte çeltik ekimi için keşanlama sistemiyle tarlalar düzleniyordu. Traktörlerle gübre atılıp su verildikten sonra tohum atılıyordu. Yeni teknolojiyle tarla düzleme lazerlerle yapılıyor. Tohum ve gübre dron teknolojisiyle atılıyor. Bu da hem zamandan hem ilaçtan tasarruf sağlıyor, işçiliği kolaylaştırıyor. Verim artışına da etki edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Bu yıl ekim için dronu tercih ettiklerini dile getiren Kanıtemiz, "Traktörle daha uzun süre çalışıyoruz. Dron ile yapılan ekimde yakıttan da işçilikten de tasarruf sağlıyoruz. Dron tarlaya zarar vermiyor. Traktör tekeri tarlaya bastığı için tohumu ezebiliyor ama dronla daha kolay ve görerek işlem yapabiliyorsun. Eksiklerini daha hızlı karşılayabiliyorsun." diye konuştu.

Dron operatörü Osman Kanıtemiz de ilk kez tohum ektiğini anlatarak, "Dron ile daha önce ilaçlama yapmıştık. Bunun avantajları var. Şu anda tarım arazisinde çalıştırmak için işçi bulmada sıkıntılar var. Dolayısıyla dron bize büyük avantaj sağlıyor. Dronla aynı zamanda gübre ve ilaç da atılabilecek." ifadelerini kullandı.

Ekim ve yetiştirme sürecinde birçok işin dronla yapılabildiğine dikkati çeken Kanıtemiz, "Dron ile iş hızlanıyor. Bir günde 300 dönüme yakın alan ekilebilir. Elle ekecek olsak bu kadar alan 4 gün gibi bir süre alır. Dron bize zaman olarak da avantaj sağlıyor." dedi.