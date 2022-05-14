Çiftçiler, Kocaeli'deki şenlikte buluşuyor - Haberler

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla "8. Çiftçi Şenliği" düzenleniyor.

İzmit ilçesi Sarışeyh Mahallesi Akçaova yolu üzerindeki mesire alanındaki şenlik, tarım ve hayvancılık ile ilgili kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatif, birlik, tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan odaların katkılarıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce organize ediliyor.

Şenlik kapsamında, birlik ve kooperatifler, açılan stantlarda fide ve üretim materyallerini satışa sunarken, firmalar da stantlarda tarımsal alet ve ürünlerini sergiliyor.

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Çiftçiler arasında geleneksel yarışmalar, animasyon ve çeşitli sahne etkinlikleri düzenlendi.

Çocuk oyun gruplarının da yer aldığı etkinliklerde ayrıca, köyler arası ödüllü halat çekme, erkek-kadın ve çocuk çuval yarışmaları da yapıldı.

Şenlik, çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.