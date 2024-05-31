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Çiftçiler Elektrik Kesintilerine Karşı Eylem Yaptı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çiftçiler, kırsal mahallelerde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını belirterek Şanlıurfa-Siverek kara yolunu trafiğe kapattı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallerde elektrik kesintileri yaşandığını öne süren çiftçiler, Şanlıurfa-Siverek kara yolunu trafiğe kapattı.

Siverek'in kırsal mahallelerinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle arazilerini sulayamadıklarını ve mağdur olduklarını belirten çok sayıda çiftçi, traktörleri ile Güney Mahallesi'ndeki enerji şirketinin önünde toplandı. Enerji şirketinin bulunduğu sokağı traktörleri ile araç trafiğine kapatan ve sorunlarına çözüm isteyen çiftçiler, kimseyle görüşemedi. Bunun üzerine çiftçiler, yürüyerek gittikleri Şanlıurfa-Siverek kara yolunda oturma eylemi yaptı. Polis ile dağılması için uyardıkları çiftçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Eylem, bölgeye gelen Siverek İlçe Emniyet Müdürü Tunca Yardım'ın, çiftçiler ile görüşmesinin ardından sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Siverek Enerji Politika Ekonomi Güncel Haberler

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