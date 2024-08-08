Çiftçiler Bursa-Balıkesir yolunu traktörleriyle kapattı

'ÇİFTÇİ, TARİHİN EN BÜYÜK MÜCADELESİNİ VERİYOR'

Bursa'da tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Bursa- Balıkesir yolunu traktörleriyle kapatarak eylem yapan çiftçilere, çevre illerden de destek gelirken, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Karacabey'e giderek açıklamalarda bulundu. Ürünlerin tarlada kaldığını söyleyen Sarıbal, "Domatesin maliyetinin 5'te 1'ine bile alıcı yok. Domates tarlada çürüyor. Karpuzcular yerle bir oldular. Karpuz tarlada kaldı. Biber yine aynı şekilde, Yenişehir'de yerle bir. Fasulye dalında kaldı. Çiftçi, tarihin en büyük mücadelesini veriyor ve ciddi anlamda zarar ediyor. Çiftçi traktörüyle sesini duyurmak için sabah 10.00'dan beri burada. Çiftçiler, her türlü engellemeye karşı şu anda burada. Çiftçiler, burada yetkili arıyor ve sorunlarının çözümünü arıyor" dedi.

BURSA VALİSİ DEMİRTAŞ, ÇİFTÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da eylemin gerçekleştirildiği Karacabey TİGEM önüne giderek çiftçilerle görüştü. Çiftçilerin sıkıntılarını bildiklerini ve ilk etapta Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile 30 bin ton salçalık domates alımı gerçekleştireceklerini belirten Vali Demirtaş, "Oda başkanlarımızı dinledikten sonra salça fabrikalarımızla ve iş adamlarıyla görüştük. Şu an biliyorsunuz, bir kısmı alıma başladı, bir kısmı ise pazartesi günü alıma başlayacaklar. Aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi ile yapmış olduğumuz görüşmede, ilk etapta 30 bin ton alım ile başlayacaklar. Şu anda Tarım Kredi Kooperatifi alıma başladı. Bunu hepinizin bilmesini istiyorum. Ziraat odası başkanları da yanımda. sizin için uğraşıyoruz. Sebze ve meyve üreticilerinin sıkıntılarını nasıl çözebiliriz, diye uğraşıyoruz. Bu konuda herkes bize güvensin. Ticaret Bakanımız ile Tarım Bakanımız ile görüştük. Türk Tarım A.Ş. Genel Müdürü ile görüştük. Bize güvenin kardeşim, sizin problemlerinizi çözmek için buradayız. Herkesin güvenmesini istiyorum" diye konuştu.

YOL 4 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşmasının ardından çiftçiler, eylemlerini sonlandırıp, traktörleriyle bölgeden ayrılırken, Bursa-Balıkesir yolu 4 saat sonra trafiğe açıldı.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),