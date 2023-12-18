Üye Girişi
Haberler

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Başvuruları 2 Ocak 2024'te Son Bulacak

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne Tarım Orman Müdürlüğü, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını tamamlamalarını istedi. Başvurular e-devlet veya tarım ve orman müdürlükleri üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca, Edirne'de jandarma ekipleri öğrencilere zararlı alışkanlıklardan korunma ve 112 ihbar hattının doğru kullanımıyla ilgili eğitim vermektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 2 Ocak 2024'te sona erecek.

Edirne Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için başvurularını tamamlamaları istendi.

Başvurular e-devlet üzerinden ya da tarım ve orman müdürlüklerinden gerçekleştirilebiliyor.

Jandarmadan öğrencilere eğitim

Edirne'de jandarma ekipleri öğrencilere zararlı alışkanlıklardan korunma ve 112 ihbar hattının doğru kullanımıyla ilgili eğitim verdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Uzunköprü Elmalı İlkokulunda öğrencilere bir araya jandarma ekipleri, zararlı alışkanlıklardan korunma ve 112 ihbar hattının doğru kullanımıyla bilgiler verdi.

Öğrencilere boyama kitabı hediye edildi. Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

E-Devlet Edirne Haberler

Bakmadan Geçme

Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman? Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title