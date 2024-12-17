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Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları İçin Son Tarih 31 Aralık

Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları İçin Son Tarih 31 Aralık
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Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, 2025 üretim yılına dair Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık'a kadar yapılması gerektiğini duyurdu. Genç, çiftçilerin e-Devlet ve ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebileceklerini hatırlattı.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, 2025 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık'a kadar yaptırılması gerektiğini bildirdi.

Genç, yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2025 üretim yılına ilişkin ÇKS başvurularının ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile e-Devlet üzerinden alındığını belirtti.

ÇKS için ilk kez başvuru yapacak ya da daha önce başvurusu bulunup arazi bilgilerinde değişiklik olanların başvurularını ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerektiğini vurgulayan Genç, "Önceki yıllarda ÇKS başvurusu olan çiftçiler ise e-Devlet uygulaması üzerinden başvurularını güncelleyebilir. ÇKS yönetmeliğinde gerçekleştirilen son değişiklik ile mülkiyet durumuna bakılmaksızın tarımsal faaliyet yapılan alanlar taahhütname belgesi ile kayıt altına alınabiliyor. Daha önce kayıt altına alınamayan maliki vefat etmiş ve tapu kayıtlarında mirasçıları adına intikali yapılmamış araziler de kayıt edilebiliyor. Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle tarımsal destek, hibe, tarımsal kredi ve devlet destekli tarım sigortalarından yararlanamayan üreticiler de bu imkanlardan yararlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulamaya alınan "TarımCebimde" mobil uygulaması üzerinden de ÇKS işlemlerinin yapılabildiğini anlatan Genç, "Söz konusu uygulama ürün bildirimi ve desteklemeler başta olmak üzere çeşitli konularda da çiftçilere kolaylık sağlıyor. Odamıza gelen çiftçilerimize ÇKS kayıtları konusunda danışmanlarımızca yardımcı olunacak. Çiftçilerimizin mağdur olmaması adına işlemlerini 31 Aralık'tan önce yapmalarını öneriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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